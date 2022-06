Tirada Caruurta Ugu Geeriyoonaysa Nafaqo Darrida Soomaaliya oo Sii Kordhaysa

Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamaa xiligaan in ay tahay abaartii ugu darneyd oo muddo 10 sano ah laga dareemo Geeska Afrika, waxaana dadka xeel dheer ay sheegayaan soo noqonoqoshadooda in ay sabab u tahay isbedelka ku Cilimada Adduunka, waxaana ay noqotay mid saameyn gaar ah ku yeelatahay caruuta iyo dadka da’da ah oo aad u dareemay.

“Dadka Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool iyo hey’adaha caalamkaba, waxaan ugu baaqayaa kaalintooda in ay ka qaataan samatabixinta dadkeenna Abaaruhu tabaaleeyeen, iyadoo diiradda la saarayo Abaartu in aysan u badalmin macluul baahda” ayuu yiri madaxwerynaha Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya oo ka hadlay in deg deg loogu gurmado shacabka.

Xafso Maxamed Xasan oo kamid ah shaqaalaha ka howlgala Isbitaalka Banaadir gaar ahaan qeybta caruurta ayaa laanta VOA-da u sheegtay in caruurta xilligaan la keenayo Isbitaalka ay sedex laab ka badan tahay kuwii imaan jiray bilihii lasoo Dhaafay, waxaana ay intaas ku dartay in xilligaan la seexiyo meelo aan loo qorsheyn, kadib markii sariirihii buuxsameen.