Wafdi Ka Socda Dalka Masar oo Muqdisho Soo Gaaray

Wafdigaan ka yimid dalka Masar ayaa Muqdisho kaga qeyb gali doona munaasabadda lagu caleemo-saarayo madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda federalka Soomaaliya oo lagu wado in loo caleemo saaro mudane Xasan Shiikh Maxamuud oo 15-kii May Baarlamaanka dalka uu u doortay madaxweynaha.

