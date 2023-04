Walaac Laga Muujinayo Fatahaadda Wabiga Shabeelle iyo Digniino Laga Soo Saarayo

Magaalada Afgooye ayaa Sidoo kale kamid ah goobaha ay ka jirto cabsida laga qabo in biyaha xowliga ah ee uu soo Rogay Wabiga Shabeelle ay ka geystaan Fatahaado , sida hore uga dhacday dhwr jeer, waxaana xilli Gu’ga ee sanadkaan la sheegayaa in Wabiga uu ka biyo badan yahay sidii lagu arki jiray.

Dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo saaray digniin ku aadan cabsida laga qabo Wabiga iyo Fatahaadda uu geysan karo, iyada oo bulshada loogu baaqay in ay ka dignoodaan, waxaana looga digay sidoo kale in ay ka aad uga fogaadaan goobaha Jiinka Wabiga ah, halkaas oo uu ku fatihi karo Wabiga Shabeelle.

Magaalooyinka Badalweyne, Jowhar, Mahadaay iyo Balcad oo kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa inta badan waxaa ka dhaca fataahaado Wabiga uu ka geysto, taas oo dhalisa in ay ku baaba’aan dhul beereedyo iyo sidoo kale daadad laga cabsi qabo in ay magalooyinkaan ay ku rogmadaan.