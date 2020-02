Wasiirkii Hore Ee Batroolka Oo Goobjoog Uga Waramay Sharciga Shidaalka Ee Madaxweynuhu Saxiixay

Madaxa Machadka SIPAM oo ka hadla arrimaha Dowliga horeyna u soo noqday Wasiirkii Batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar oo wareysi gaara siiyay Goobjoog News ayaa sheegay in dastuurkii ku meel gaarka ahaa ee la qaatay sanadkii 2012-kii uu dhigayay in arrimaha Shidaalka iyo keyraadka sida loo maamulayo laga wada hadlayo, waxa uuna xusay in uu is khilaafsanaa dastuurka iyo sharciga shidaalka.

“Sidaad la socoto 2012-kii dastuurkii Soomaaliya ee ku meel gaarka ahaa ayaa la qaatay kaa waxaa ku jray qodobka 44-aad oo dhahaya arrimha shidaalka ama kheyraadka sida loo maamulayo waa laga wada hadlayaa maadaama la gaaray heer ah in federal la fuliyo, marka waxaa is khilaafsanaa dastuurkii iyo sharcigii shidaalka, taa ayaa keentay in wada hadallo la galo oo waqti dheer qaatay” ayuu yiri wasiirkii hore ee Batroolka.

Mar wasiirka aan weydiinay su’aal ahayd sharciga uu saxiixay madaxweynaha waxa ka qaldan ayaa waxa uu sheegay in howlkaste oo la qabto ay leedahay gaabis oo uu ula jeeday in laga gaabiyay sharciga batroolka ee la saxiixay.

Wasiir Maxamed Mukhtaar oo arrintaas ka jawaabaya ayaa yiri “Sharci kasta oo bani’aadam sameeyo waa laga yaabaa in uu gaabis ka jiro, laakiin laba arrin ayaa muhiim nagu ah Beydhabo waxaa lagu soo heshiiyay dhawr arrin ay ku jirto arrimaha kheyraadka marka arrimaha nuucaana oo kale ay jiraan waxaa loo baahanyahay in xal siyaasadeed laga gaaro, waxa qaldan kaliya ma ahan sharciga ee waxa la isku hayo waa siyaasad”

Dhinaca kale wasiirka ayaan wax ka weydiinay dooda ka taagan sharciga batroolka oo ay ugu horeeyaan maamul goboleedyada qaar ee dalka waxa uuna sheegay in xilligan aaan la isku haysan sharci batrool balse la isku hayo siyaasad u dhaxeysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha ka ah.

“Marka aad dhageysato doodda arrimaha la isku hayo ma ahan shidaal ee waxa la isku hayo ayaa waxa ay tahay federaalka nuuca uu noqon lahaa ma dowladda dhexe ayaa awooddii yeelanayso oo gacanta ku haynaysa mise dowlad goboleedyada, marka waxaa loo baahanyahay in arrintaasi wada hadal laga galo Soomaalina ay ku heshiiso nuuca federal ee aan rabno” ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar.

Sharciga uu 8-dii bishan saxiixay madaxweynaha ee batroolka ayaa waxaa ka taagan dood badan iyada oo dowlad goboleedyada qaar ee dalka ay arrinkaasi ka horyimaadeen.

Goobjoog News