Kenya oo oggolaatay in Soomaaliland ay Xaafiis dublumaasiyadeed ka furato dalkeeda

Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay Soomaaliland u oggolaatay xaafiis dublumaasiyadeed oo ay dalkeeda ka furato, asagoo sidoo kale sheegtay inay xoojinayso xariirka ay la leedahay dowlad goboleedyada Soomaaliya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurba-joogta Kenya oo si weyn u bogaadisay xaafiiska ay Soomaaliland ka furanayso dalkaas, ayaa dhanka kale mar kale ku celisay in Kenya ay si buuxda u aqoonsantahay midnimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

War saxaafadeedka ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa lagu yiri”

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurba-joogta Jamhuuriyadda Kenya waxa ay bogaadinta iyo bogaadinta u soo jeedinaysaa Xafiiska Xidhiidhka Somaliland, waxaana sharaf u ah inay tixraacdo war-murtiyeed ku saabsan furitaanka Xafiiska Xidhiidhka Somaliland oo Salaasada 27-ka May 2025 ka furmaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurba-joogta waxay mar kale ku celinaysaa in Dowladda Kenya ay si xushmad leh u xaqiijineyso in ay si hagar la’aan ah u aqoonsan tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Kenya waxay aad uga mahad-naqaysaa xidhiidhka ay la leedahay Somaliland iyo dawlad-goboleedyada kale ee la doonayo in kor loogu qaado nabadda, amniga, ganacsiga iyo maalgashiga gobolka. Iyadoo Soomaaliya ay sii waddo horumarinta ajandaheeda dhismaha dowladnimada iyo horumarinta hay’adaha dowladda, Dowladda Kenya iyadoo wada hadal joogto ah la yeelaneysa Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay diyaar u tahay inay taageerto dadaalladan lagu horumarinayo iskaashiga iyo iskaashiga labada dhinac faa’iido u leh.

Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in iyada oo laga walaacsan yahay in illaa xad dhacdadii 27-kii May 2025 aan oggolaansho laga siin Wasaaraddan, in baaritaankeeda ku saabsan xaaladda Xafiis Dublamaasiyadeed aysan ku raaxaysanayn Jamhuuriyadda Kenya, loona oggolaan karin in ay sii socoto.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurba-joogta Jamhuuriyadda Kenya waxa ay fursaddan uga faa’iidaysanaysaa in ay u cusboonaysiiso Xafiiska Xidhiidhka Somaliland ee Nayroobi dammaanad qaadka tixgelintiisa ugu sarreeya”.