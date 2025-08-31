Ciidanka Booliska Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay eedeysane ku eedeysan dhac laga geystay degmada Dayniile
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen eedeysane lagu magacaabo Bol. Saacid Axmed Maxamuud, kaasi oo lagu eedeeyay inuu dhac ka geystay degmada Dayniile, gaar ahaan waaxda Oodweyne.
War kasoo baxay saldhigga Booliska Dayniile ayaa lagu xaqiijiyay in eedeysanaha si rasmi ah loogu xiray, islamarkaana la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh, si loo marsiiyo cadaaladda.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu soo qabtay Saacid uu qeyb ka yahay qorshayaal ballaaran oo lagu sugayo ammaanka iyo xasilloonida magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadaha ay dhibaatooyinka ka dhacaan.
Afhayeen u hadlay Booliska Caasimadda ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidanku ay laba-jibbaareen howlgalada lagu sifeynayo tuugada iyo kooxaha dhacayaasha ah ee caqabad ku ah nabadgelyada bulshada.
Waxa uu xusay in bulshada looga baahan yahay in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana ay soo gudbiyaan xogaha la xiriira falalka amni-darrada.“Booliska waxay ka go’an tahay inay xoojiyaan la dagaallanka falalka amni-darrada, cid kasta oo lagu helo dambina waxaa la horgeyn doonaa sharciga,” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay booliska.
Muddooyinkii u dambeeyay, Booliska Caasimadda Muqdisho ayaa kordhiyay howlgalada qorsheysan, iyagoo ku guuleystay qabashada eedeysanayaal lagu tuhunsan yahay dhaca, hub sharci darro ah iyo dambiyo kale oo amniga lidi ku ah.