Akhriso war-murtiyeedkii laga soo saaray shirka dalalka Islaamka iyo Carabta ee Dooxa
Shir degdeg ah oo dalalka Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamku ay ka yeesheen weerarkii dhowaan maamulka Israa’iil uu ku qaaday dalka Qatar ayaa laga soo saaray war-murtiyeed dhinacyo badan taabanaya, wuxuuna u dhignaa sidan:
“Anagoo ah Hogaamiyayaasha Wadamada Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka, ayaa 22-ka Rabii Al-Awwal 1447 Hijriya oo ku beegan 15-ka Sebtembar 2025, ku kulanay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, halkaas oo uu ku marti-qaaday Amiirka dalka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, oo ah Amiirka Dowladda Qatar, si aan uga wada hadalno gardarrada iyo gardarada ay Dowladda Qatar ku hayso Dowladda Qatar.
Mawqifka midaysan ee aanu ku cambaaraynayno, waxaanu si buuxda ula garab taaganahay dawladda aan walaalaha nahay ee Qatar.
Anagoo si weyn ugu mahadcelineynaa Amiirka Dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, martigelinta sharafta leh, iyo Dowladda aan walaalaha nahay ee Qatar sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen.
Iyadoo lagu hagayo mabaadi’da Axdiga Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka, lana xasuusto mabaadi’da aasaasiga ah ee Axdiga Qaramada Midoobay, gaar ahaan qodobka 2(4) ee mamnuucaya hanjabaada ama adeegsiga awood liddi ku ah midnimada dhuleed ama madaxbannaanida siyaasadeed ee dal kasta.
Dib u xasuusinta dhammaan go’aamadii khuseeyay ee ay qaateen Ururka Iskaashiga Islaamka iyo Jaamacadda Carabta tobannaankii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo diiday gardarada ka dhanka ah Dowladaha xubnaha ka ah, isla markaana xaqiijinaya midnimada Carabta iyo Islaamka iyo amniga Carabta iyo Dowladaha Islaamka ee wajahaya khataraha dibadda, oo ay ku jiraan kuwa la xiriira Qadiyadda Falastiin.
Annaga oo xaqiijinayna sida ay uga go’an tahay madax-bannaanida, madaxbannaanida iyo amniga dhammaan waddamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta iyo Ururka Iskaashiga Islaamka, annagoo dib u xasuusinayna waajibka naga saaran yahay ka jawaabidda gardarradan aan ku difaaceyno amnigeenna guud, waxaan mar kale ku celinaynaa diidmadayada qayaxan ee wax kasta oo ku xad-gudbinaya amniga dowlad kasta oo dalkeenna ka mid ah, annagoo si adag u cambaareynayna weerar kasta oo gardaro ah. wadajirka looga hortagayo wax kasta oo khatar gelinaya amnigooda iyo xasiloonidooda.
Isagoo xusay shirkii degdega ahaa ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo qabsoomay 11-kii Sebtembar 2025, kaasoo goob joog ka ahaa is-afgarad lagu cambaareeyey weerarka Israa’iil oo uu ku tilmaamay mid xadgudub ku ah nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, waxayna soo dhaweeyeen war-saxaafadeedka ka soo baxay Golaha, kaas oo lagu cambaareeyay weerarka, waxayna muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin dawladda Qatar, waxayna taageereen doorka muhiimka ah ee Qatar ay sii waddo dadaallada dhexdhexaadinta ah ee gobolka, iyada oo ay garab taagan tahay Masar iyo Maraykanka. midnimada dhuleed ee Dawladda Qatar, iyadoo la raacayo mabaadi’da Axdiga Qaramada Midoobay.
Iyaga oo ku nuuxnuuxsaday in maqnaanshaha isla xisaabtanka caalamiga ah, iyo aamusnaanta beesha caalamka ee ku wajahan xadgudubyada soo noqnoqda ee Israa’iil, ay ku dhiirradeen Israa’iil in ay sii adkeysato gardarrada iyo in ay sii kordhiso ku xad-gudbinta sharciga caalamiga ah iyo sharcinimada caalamiga ah, si ay u sii socoto siyaasad la xisaabtan la’aan ah, daciifinta nidaamka caddaaladda caalamiga ah, khatarna ku ah burburinta xeerarka caalamiga ah iyo nidaamka nabadda ee caalamiga ah, iyo amniga caalamiga ah.
Anagoo xaqiijinayna in aan si buuxda u taageersanahay dowladda aan walaalaha nahay ee Qatar, amnigeeda, xasiloonideeda, madax banaanideeda, iyo badqabka muwaadiniinteeda, waxaan cadeyneynaa in aan garab taaganahay Qatar si aan uga hortagno.
Gardaradan, oo aanu u aragno xad-gudub badheedh ah oo ka dhan ah madax-bannaanideeda, jabin badheedh ah oo sharciga caalamiga ah, khatar weyn ku ah nabadda iyo nabadgelyada gobolka iyo caalamkaba.
Waxaan halkaan ku go’aansanay inaan:
1. Dib u xaqiijiya in gardarada badheedhka ah ee Israa’iil ku hayso dawladda walaalaha ah ee Qatar, iyo dhaqamada gardarrada ah ee ay Israa’iil sii waddo, oo ay ku jiraan dembiyada xasuuqa, xasuuqa qowmiyadaha, gaajada iyo go’doominta, iyo sidoo kale hawlaha dejinta iyo siyaasadaha ballaarinta, ay wiiqayaan rajada nabadda iyo nabad ku wada noolaanshaha gobolka.
2. Cambaareeya, sida ugu macquulsan, weerarka fulaynimada iyo sharci darrada ah ee ay Israa’iil 9 Sebtembar 2025 ku qaaday xaafad la deggan yahay oo ku taal caasimadda Qatar, Doha, oo ay ku jiraan dhismayaal guriyeynta ah oo ay Dawladdu u qoondaysay martigelinta wufuudda gorgortanka ee qaabdhismeedka dadaallada dhexdhexaadinta ee badan ee Qatar, marka lagu daro tiro dugsiyo, xannaanooyin, iyo dhaawacyo ka soo gaaray dad rayid ah, oo ay ku jiraan dad rayid ah oo Qatar ah. Weerarkani waxa uu ka dhigan yahay fal gardaro ah oo gardaro ah oo ka dhan ah Carabta iyo Dawladda Islaamka, xubin ka tirsan Qaramada Midoobay, waxa uu ka dhigan yahay koror ba’an oo soo bandhigaya gardarrada dawladda Israa’iil ee xagjirka ah, waxana ay ku daraysaa diiwaankeeda dambiyada khatarta ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka iyo caalamiga ah.
3. In la xaqiijiyo in dawladda Qatar ay si buuxda ula garab taagan tahay gardarradan, taas oo ka dhigan gardarrada ka dhanka ah dhammaan dalalka Carabta iyo Islaamka, iyo in ay si adag u garab istaagto Qatar tallaabo kasta oo ay kaga jawaabayso gardarradan khiyaanada ah ee Israa’iil, si ay u ilaaliso ammaankeeda, madax-bannaanideeda, xasilloonideeda, iyo badbaadada muwaadiniinteeda iyo dadka deggan, si waafaqsan axdiga Qaramada Midoobay.
4. In la caddeeyo in gardaradan lagu hayo dhulka Qatar, oo ah dawlad u adeegaysa dhexdhexaadiyaha ugu muhiimsan ee dadaallada lagu doonayo in xabad-joojinta lagu dhammeeyo, laguna soo afjaro dagaalka Gaza, iyo sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista, ay ka dhigan tahay xiisad culus iyo weerar lagu qaaday dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo celinayo nabadda. Weerarka noocan oo kale ah ee lagu qaado goob dhexdhexaad ah oo dhexdhexaadintu ka socoto kaliya kuma xad-gudbaynayo madax-bannaanida Qatar, laakiin sidoo kale waxay wiiqaysaa dhexdhexaadinta caalamiga ah iyo geeddi-socodka nabad-dejinta. Israa’iil ayaa si buuxda u qaadaysa mas’uuliyadda weerarkan.
5. In la bogaadiyo mawqifka ilbaxnimada, xigmada iyo mas’uuliyadda leh ee ay dawladda Qatar ka qaadatay weerarkan khiyaanada ah, sida adag ee ay ugu dheggan tahay shuruucda caalamiga ah, kuna adkaysanayso in ay dhawrto madax-bannaanideeda iyo amnigeeda, kuna difaacdo xuquuqdeeda si kasta oo sharciga waafaqsan.
6. In la taageero dadaalka dawladaha ku hawlan dhexdhexaadinta, gaar ahaan dawladda Qatar, Jamhuuriyadda Carabta ee Masar, iyo Maraykanka, si loo soo afjaro gardarrada Marinka Gaza, iyo, xaaladdan, si loo xaqiijiyo doorka wax ku oolka ah ee ay ciyaareyso Qatar iyo dadaallada dhexdhexaadinta ee qiimaha leh oo saameyntooda wanaagsan ku taageeraya dadaallada lagu dhisayo amniga, xasilloonida iyo nabadda; si loo bogaadiyo dadaallada kala duwan ee Qatar ee heer gobol iyo heer caalami, gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini’aadantinimo iyo taageerada waxbarashada ee dalalka soo koraya iyo kuwa saboolka ah, kuwaas oo kor u qaadaya mawqifkeeda ku aaddan iskaashiga firfircoon iyo taageerada nabadda iyo horumarka heer gobol iyo heer caalamiba.
7. Dib u xaqiiji diidmada qayaxan ee isku day kasta oo lagu doonayo in lagu caddeeyo gardarradan iyada oo loo marayo marmarsiiyo kasta, iyo in la adkeeyo in ay ka dhigan tahay xadgudub cad oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay, iyada oo si toos ah loo beegsanayo dadaallada dhexdhexaadinta ee socda si loo joojiyo gardarrada Marinka Gaza iyo wiiqidda dadaallada culus ee lagu gaaro siyaasad caddaalad ah oo dhamaystiran.
Xalka soo afjaraya qabsashadii oo xaqiijisa xaqiijinta xuquuqda lama-guuraanka ah ee dadka reer Falastiin.
8. Waxa ay si cad u diidday hanjabaadaha soo noqnoqday ee Israa’iil ee suurtagalka ah in ay mar kale bartilmaameedsato dawladda Qatar, ama Carab ama Dawlad Islaami ah, iyada oo la tixgelinayo khatarahaas kuwo daandaansi ah iyo xiisad halis ah oo khatar ku ah nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, iyo in ay ku booriyaan beesha caalamka in ay si adag u cambaareeyaan oo ay qaadaan tallaabooyin ka hortag ah oo lagu joojinayo.
9. Soo dhawaynta ansixinta Golaha Jaamacadda Carabta ee heer wasiir ee qaraarka cinwaankiisu yahay “Aragtida la wadaago ee Amniga iyo Iskaashiga Gobolka,” iyo, xaaladdan, si loo xaqiijiyo fikradda amniga wadajirka ah iyo masiirka la wadaago ee Carabta iyo Islaamka, lagama maarmaanka u ah midnimada si loo wajaho caqabadaha iyo khatarta wadajirka ah, iyo muhiimadda ay leedahay in la bilaabo meel marinta hababka fulinta ee loo baahan yahay. Waxaan ku nuuxnuuxsanaynaa in habayn kasta oo mustaqbalka ah ay tahay inuu ilaaliyo mabaadi’da sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay, xidhiidhka deris wanaagga, ixtiraamka madax-bannaanida, faragelinta la’aanta arrimaha gudaha ee Dawladaha, sinnaanta xuquuqda iyo waajibaadka iyada oo aan laga doorbidin hal waddan oo kale, xallinta khilaafaadka qaab nabadeed, iyo ka tanaasulida adeegsiga xoogga, iyada oo hoosta laga xariiqayo dhammaan baahida Israel. Dhisidda Dawladda Falastiin iyadoo la raacayo 4tii Juun 1967, iyo ka takhalusidda Bariga Dhexe hubka nukliyeerka iyo dhammaan hubka kale ee wax gumaada.
10. dib u xaqiijiyaan lagama maarmaanka ah in laga hortago qorshayaasha Israel si ay ugu soo rogaan qof cusub oo ku lug leh gobolka, kaas oo khatar toos ah ku ah xasiloonida gobolka iyo caalamiga ah, iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in laga hortago.
11. In la xaqiijiyo cambaaraynta isku day kasta oo Israel ay ku doonayso inay ku barakiciso dadka reer Falastiin, iyadoo marmarsiyoonaysa ama magacawday, dhulkii ay qabsatay 1967, iyo in la tixgeliyo falalka noocaas ah dembiyada ka dhanka ah bini’aadantinimada, xadgudubyada cad ee sharciga caalamiga ah iyo sharciga caalamiga ah ee bini’aadantinimada, iyo siyaasad isir sifeyn ah oo gebi ahaanba la diiday. Xaaladdan oo kale, si loo adkeeyo baahida loo qabo hirgelinta qorshaha dib-u-dhiska Carabta-Islaamka, siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba, iyo in la bilaabo dib-u-dhiska Marinka Gaza sida ugu dhakhsaha badan, iyada oo loogu baaqayo deeq-bixiyeyaasha caalamiga ah inay bixiyaan taageerada lagama maarmaanka ah iyo ku boorinta ka-qaybgalkooda firfircoon ee shirka dib-u-dhiska Gaza ee soo socda in lagu qabto Qaahira marka xabbad-joojin la xaqiijiyo.
12. Cambaareeya siyaasadaha Israa’iil ee sababay masiibo bini’aadantinimo oo aan hore loo arag, taas oo go’doominta, gaajada, iyo ka-hortagga dadka rayidka ah ee cunnada iyo dawooyinka loo isticmaalo hub dagaal oo ka dhan ah dadka Falastiiniyiinta, taasoo si cad ugu xad-gudban sharciga caalamiga ah ee bini’aadantinimada iyo heshiisyada Geneva; waxaan carrabka ku adkeynaynaa in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin dembi dagaal oo dhammaystiran una baahan tallaabo caalami ah oo degdeg ah si loo soo afjaro iyaga iyo in la hubiyo gelitaanka degdegga ah, badbaadada, iyo xannibaadda gargaarka bini’aadantinimo ee dhammaan qaybaha dhulka Falastiin ee la haysto.
13. Digniin cawaaqib xumada ka dhalan karta go’aan kasta oo ay Israa’iil gaarto, awoodda la wareegaysa, si ay ugu biirto qayb kasta oo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto, iyo diidmada tallaabadaas oo ah weerarro badheedh ah oo ku saabsan xuquuqda taariikhiga ah iyo kuwa sharciga ah ee dadka Falastiiniyiinta, ku xadgudubka Axdiga Qaramada Midoobay, mabaadi’da sharciga caalamiga ah, iyo go’aannada Qaramada Midoobay ee khuseeya, iyo dhammaan dadaallada lagu doonayo in lagu gaaro wax-soo-saarka gobolka.
14. Waxa ay cadeeyeen in ay lagama maarmaan tahay in beesha caalamku ay qaado tallaabo degdeg ah oo lagu joojinayo gardarrada Israa’iil ee soo noqnoqotay ee gobolka iyo in la joojiyo xadgudubyada joogtada ah ee madax-bannaanida, amniga, iyo xasilloonida Dawladaha, iyada oo la raacayo qaab dhismeedka ixtiraamka sharciga caalamiga ah iyo go’aamada sharci ee caalamiga ah, iyo in laga digtoonaado cawaaqib xumada sii socota ee ficil-la’aanta caalamiga ah ee joogtada ah ee lagu xakameynayo Qatar, oo ay ku jiraan gardarrada joogtada ah ee Israel. sii kordheysa weerarada naxariis darada ah ee lagu hayo marinka Gaza ee la haysto, dhaqamada degsiimada sharci darrada ah ee ay ka wado Daanta Galbeed, oo ay ku jirto Bariga Qudus, iyo gardarrada joogtada ah ee ka dhanka ah Dawladaha gobolka, oo ay ku jiraan Jamhuuriyadda Lubnaan iyo Jamhuuriyadda Carabta ee Suuriya iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran oo dhamaantood ka dhigan jebinta sharciga caalamiga ah iyo ku xad-gudubka cad ee madax-banaanida Qaranka.
15. Ugu baaq dhammaan dawladaha inay qaadaan dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah ee sharci iyo wax ku ool ah si ay uga hortagaan Israa’iil inay sii waddo falalka ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta, oo ay ku jiraan taageeridda dadaallada lagu joojinayo isla xisaabtan la’aanta, iyada oo lagula xisaabtamayo xadgudubyada iyo dembiyada, cunaqabataynta lagu soo rogo, joojinta sahayda, wareejinta, ama gudbinta hubka, rasaasta, iyo agabka militariga – oo ay ku jiraan laba-isticmaalka walxaha dib-u-eegista dibloomaasiyadeed iyo xiriirka dhaqaale.
16. Ugu baaqa Dawladaha xubnaha ka ah Ururka Iskaashiga Islaamka si ay u eegaan ilaa xadka ka mid ahaanshaha Israa’iil ee Qaramada Midoobay uu waafaqsan yahay Axdiga, iyada oo la eegayo ku xad-gudubka cad ee ay ku samaysay shuruudaha xubinimada iyo sida joogtada ah ee ay u ixtiraami karto qaraarada Qaramada Midoobay, iyo in la isku duwo dadaallada lagu doonayo in lagu hakiyo xubinnimada Israa’iil ee Qaramada Midoobay.
17. Xaqiiji muhiimadda ay leedahay u heellanaanta sharcinimada caalamiga ah iyo qaraarrada Qaramada Midoobay ee khuseeya sida tixraaca aasaasiga ah ee lagu gaaro nabadda iyo ammaanka caalamiga ah, iyo in la diido hadallada Israa’iil ee ka faa’iidayso oo kor u qaadaya Islaam nacayb si loo caddeeyo sii wadida xadgudubyada iyo raacitaanka siyaasadaha ka baxsan sharciga caalamiga ah, oo ay ku jiraan burburinta joogtada ah iyo dejinta mashaariicda ee Daanta Galbeed, iyo sidoo kale isku dayga ah in ay ka leexiyaan dawladaha Islaamka.
18. Ku soo dhawoow ansixinta Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ee “Bayaanka New York” ee ku saabsan hirgelinta xalka labada dawladood iyo dhisidda dawlad madaxbannaan oo Falastiin ah, iyadoo si cad u muujinaysa taageerada caalamiga ah ee xuquuqda sharciga ah ee dadka Falastiiniyiinta, oo ay ugu horreeyaan xaqa ay u leeyihiin in ay dhistaan Dowlad madax-bannaan iyada oo loo marayo khadadka 4 June 1967, oo ay caasimaddeeda tahay Bariga Quddus; iyo in la bogaadiyo dadaalka ay sameeyeen Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Jamhuuriyadda Faransiiska, oo gacan ka geystay qaadashada baaqan.
19. Ku soo dhawaada qabanqaabada shirka xalinta labada dawladood, oo ay wada guddoominayaan Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Jamhuuriyadda Faransiiska, kaas oo lagu qabanayo 22 Sebtember 2025 magaalada New York, waxaana loogu baaqayaa dadaallada wadajirka ah ee beesha caalamka si loo xaqiijiyo aqoonsiga ballaaran ee Dawladda madaxbannaan ee Falastiin oo ay caasimaddeedu tahay Bariga Al-Qudus.
20. In la bogaadiyo doorka muhiimka ah ee ay ka qaateen wakiillada dalalka Carabta iyo Islaamka ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka oo ay ugu horreeyaan Aljeeriya, Soomaaliya, iyo Pakistan, si ay u difaacaan qadiyadda Falastiin, soo afjaridda gardarrada Israa’iil ee Marinka Gaza, xaqiijinta xabbad-joojinta, iyo in Falastiin ay xubin buuxda ka noqoto Qaramada Midoobay. Waxay sii qiimaynaysaa waxtarkooda waxtarka leh ee ku baaqaya iyo hubinta
qabashada kalfadhiga degdega ah ee Golaha Ammaanka ee loogu talagalay in wax looga qabto gardarrada Israel ee ka dhanka ah Dawladda Qatar.
21. In dib loo xaqiijiyo in la taageero hannaankii taariikhiga ahaa ee Haashimiyiinta ee uu ku dhaqmi jiray Boqorka Boqor Cabdallaha II ibn Al Hussein ee ku wajahan goobaha barakeysan ee Islaamka iyo Masiixiyiinta ee Qudus, sida lagu caddeeyey heshiiskii ay wada saxeexdeen Boqorka Cabdallah II iyo Mudane Madaxweyne Maxamuud Cabbaas, Madaxweynaha Dawladda Falastiin, 31 March 2013; Sidoo kale waxa ay caddeeyeen in Masjidka Al-Aqsa/Al-Xaram Al-Shariif oo dhan 144,000 oo mitir oo laba jibbaaran, uu yahay goob cibaadaysi oo u gaar ah Muslimiinta, iyo in Waaxda Arrimaha Masjidka Awqaafta iyo Masjidka Al-Aqsa, oo xidhiidh la leh Wasaaradda Awqaafta ee Urdun, ay tahay hay’adda keliya ee sharciga ah ee u xil-saaran inay si gaar ah u soo gasho Masjidka.
22. In la xaqiijiyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in Falastiiniyiinta ku nool Qudus ay ku sii adkaystaan dhulkooda, iyo in la taageero guddiga Al-Qudus ee uu guddoomiye u yahay Boqorka Muxamed Boqorka. VI ee Boqortooyada Morocco iyo qaybteeda fulinta, Bayt Mal Al-Quds Al-Sharif Agency.
23. Dib u xaqiiji in nabad waarta, cadaalad ah, oo dhamaystiran oo ka dhacda Bariga Dhexe aan lagu gaadhi doonin in la dhaafo Qadiyadda Falastiin, la iska indhatiro xuquuqda dadka reer Falastiin, ama iyada oo la adeegsanayo rabshado iyo dhexdhexaadiyeyaal la beegsanayo, laakiin taas bedelkeeda iyada oo loo marayo u hoggaansanaanta Hindisaha Nabadda Carabta iyo qaraarada sharci ee caalamiga ah. Arrinkan, waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka, gaar ahaan golaha ammaanka, inay qaataan mas’uuliyadooda sharci iyo akhlaaqeed si loo soo afjaro gumeysiga Israa’iil, loona dejiyo jadwal ku habboon ujeedadaas.
24. Waajiso Dawladaha xubinta ka ah Ururka Iskaashiga Islaamka oo ah Dawladaha Xubnaha ka ah Xeerka Rome ee Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, si waafaqsan waajibaadkooda sharciga caalamiga ah iyo, halka ay khuseyso, inay qaadaan dhammaan tillaabooyinka suurtagalka ah ee qaab-dhismeedka sharci ee gudaha si ay u taageeraan fulinta waaran qabasho oo ay soo saartay Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada 21 November 2024 ee ka dhanka ah dadka falastiiniyiinta ah; iyo baaqyo dheeraad ah oo ku baaqaya Dawladaha xubnaha ka ah OIC in ay sameeyaan dadaal diblomaasiyadeed, siyaasadeed, iyo sharci si loo hubiyo in Israa’iil u hoggaansamaan, sida awoodda qabsashada, iyada oo waajibaadyada ku-meel-gaadhka ah ee tallaabooyinka ku-meel-gaarka ah ee ay soo saartay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ee 26 January 2024 ee kiiska ku saabsan Codsiga ee Axdiga ee ka hortagga iyo ciqaabta dembiga Xasuuqa ee Gaza Strip.
25. Waxaan u mahadcelineynaa Dowladda Qatar, Amiirkeeda, Dowladdeeda, iyo Shacabkeeda, gaar ahaan, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dadaalka hagar la’aanta ah ee ay ku bixiyeen martigelinta iyo abaabulka shirarka Shir Madaxeedkan oo leh xigmad iyo aragti istiraatijiyadeed, iyo agabka iyo agabka ay u fidiyeen si uu u guuleysto. Waxaan aad u qiimeyneynaa doorka firfircoon ee Qatar ee kobcinta ruuxa wadatashi iyo is-afgarad dhexmara Dowladaha xubnaha ka ah, iyo wax qabadkeeda la taaban karo ee ku aaddan taageerada koorsada waxqabadka wadajirka ah, taasoo ka tarjumaysa sida ay uga go’an tahay had iyo jeer xoojinta midnimada iyo wadajirka”.