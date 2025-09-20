Muxuu ka dhiganyahay Heshiiska difaaca ee Soomaaliya iyo Shiinuhu ?
Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa dib u soo nooleeyay xiriirkoodii difaac ee taariikhiga ahaa, taas oo timid 40 sano ka dib markii ugu dambeysay ee labada dal ay yeeshaan iskaashi noocan oo kale ah. Kulanka istiraatiijiga ah ee heshiiska lagu kala saxiixday waxaa ka qayb-galay Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin(Fiqi) iyo dhiggiisa Shiinaha, Admiral Dong Jun.
Labada dal ayaa isku raacay in la xoojiyo wada-shaqeynta milatari, iyadoo la diiradda saarayo dhowr qodob oo muhiim u ah amniga Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika:
Xoojinta xasilloonida gobolka: Shiinaha ayaa ballanqaaday in uu ka qayb qaadan doono dadaallada lagu xasilinayo gobolka, taas oo ay ku jirto taageerada qorshayaasha nabad-ilaalinta iyo dib-u-heshiisiinta.
Taageerada Howlgalka AUSSOM: Labada dal ayaa isku raacay in Shiinaha uu taageero farsamo iyo tababarro siiyo howlgalka Midowga Afrika ee AUSSOM, si loo hubiyo in ciidamada Soomaalidu ay si buuxda ula wareegaan amniga marka ciidamada caalamiga ah baxaan.
Tayaynta Ciidanka Xoogga Dalka: Heshiiskan ayaa lagu ballan qaaday in Shiinuhu ka caawin doono Soomaaliya tababar, qalabayn iyo dhisidda awood ciidan oo casri ah.
Saamaynta Istiraatiijiga ah
Falanqeeyayaal ayaa sheegaya in heshiiskan uu qayb ka yahay kaalinta sii kordhaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay arrimaha amniga Afrika, maadaama Shiinuhu uu hore ugu lahaa saldhig milatari oo muhiim ah dalka Jabuuti. Iskaashigan cusub ayaa Soomaaliya siinaya fursad ay ku hesho taageero ka baxsan tan reer Galbeedka, taas oo yareyn karta ku tiirsanaanta hal dhinac.
Sidoo kale, heshiiskan ayaa loo arkaa mid muhiim u ah dagaalka Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab, maadaama tababarka iyo qalabaynta casriga ah ay sare u qaadi karto awoodda ciidamada qaranka.
Faa’iidooyinka iyo Caqabadaha
Faa’iidooyinka: Soomaaliya waxay heli doontaa taageero farsamo, hub iyo tababarro ka caawin kara dhismaha ciidan qaran oo awood leh. Sidoo kale, heshiiskan wuxuu sare u qaadi karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, isagoo gacan ka geysan kara maalgashiyo cusub oo ka yimaada Shiinaha.
Caqabadaha: Waxaa jira walaac laga qabo in iskaashigan uu keeni karo loollan cusub oo awoodaha caalamka ah ka dhex dhaca gobolka, gaar ahaan haddii uu saameyn ku yeesho xiriirka Soomaaliya iyo dalalka reer Galbeedka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la hubiyo in taageerada Shiinuhu ay si toos ah u gaarto ciidamada iyo bulshada Soomaaliyeed, halkii ay ku ekaan lahayd kaliya heshiisyo siyaasadeed.
Si kastaba ha ahaatee heshiiska difaac ee Soomaaliya iyo Shiinuhu waa tallaabo cusub oo dhanka diblomaasiyadda iyo amniga ah, taas oo ka tarjumeysa rabitaanka Soomaaliya ee ah in ay hesho taageero caalami ah oo ballaaran, haddii si wanaagsan loo hirgeliyona, heshiiskani wuxuu noqon karaa mid wax weyn ka beddela awoodda difaaca ee dalka iyo xasilinta guud ee gobolka Geeska Afrika.