Madaxweyne Xasan Sheekh oo daahfuray shirka iskaashiga ganacsiga Soomaaliya iyo Mareykanka
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad ka jeediyey Shirka Iskaashiga Ganacsiga iyo Maalgashiga ee Soomaaliya iyo Maraykanka, kaas oo ku qabsoomay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay la jaanqaaddo dhaqaalaha caalamiga ah, dowladduna ay dadaal ku bixinayso sidii loo abuuri lahaa jawi nabad iyo xasillooni ku dhisan oo dhiirrigeliya maalgashiga iyo ganacsiga.
“Soomaaliya waa dal hodan ku ah kheyraad dabiici ah, suuq ganacsi oo kobcaya iyo bulsho dhalinyaro ah oo hal abuur ku tilmaaman. Waxaan doonaynaa inaan abuurno jawi nabad iyo xasillooni ku dhisan oo dhiirrigeliya maalgashiga iyo ganacsiga”.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay iskaashiga ganacsiga iyo tiknoolajiyadda, isagoo xusay in Soomaaliya ay mudnaanta siin doonto horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda casriga ah, maalgelinta beeraha, kalluumaysiga iyo tamarta iyo abuurista fursado shaqo oo dhalinyarada iyo haweenka u sahli kara inay kaalin muuqata ka qaataan kobaca dhaqaalaha.
“Ganacsiga iyo iskaashiga laba geesoodka ah waa furaha mustaqbal barwaaqo leh. Soomaaliya waxa ay rabtaa in ay noqoto albaabka ganacsi ee Geeska Afrika iyo Badda Cas”.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ku ammaanay ganacsatada iyo qurba-joogta Soomaaliyeed doorka ay ka qaadanayaan dib u dhiska dalka, xoojinta iskaashiga iyo ganacsiga.