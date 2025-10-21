Laftagareen oo la sheegay inuu diiday wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Maxamed Mursal in ay tagaan Baydhabo
Khilaaf siyaasadeed oo soo ifbaxay ayaa sababay in maanta la hor istaago wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, kuwaas oo ku sii jeeday magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee Koonfur Galbeed.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Frank, oo kamid ahaa wafdigaas, ayaa sheegay in Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) uu amar ku bixiyey in diyaaraddii ay saarnaayeen aanay qaadin xubnaha wafdigaas.
“Laftagareen ayaa diyaaradii aan raaci lahayn ku yiri dadkaas ma soo qaadi kartaan,” ayuu yiri Xildhibaan Frank.
Wafdigaas ayaa ka koobnaa xildhibaano horey uga tirsanaa taageerayaasha Madaxweyne Laftagareen balse markii dambe kala shakiyey arrimo siyaasadeed. Xubnaha safarka ku wehliyay Maxamed Mursal waxaa ka mid ahaa:
Xildhibaan Maxamed Abuukar Cabdi
Xildhibaan Maxamed Cabdi Maxamed
Xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed
Xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed
Xildhibaan Xaawo Sokor Cali
Xildhibaanadan ayaa horey loogu diiday inay deegaannadooda ku laabtaan, balse hadda waxay sheegeen inay ka go’an tahay inay beri si rasmi ah ugu safraan Baydhabo, iyagoo aan weli helin oggolaansho dhanka maamulka Koonfur Galbeed.