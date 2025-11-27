Ethiopia: Tirada dadka u dhintay cudurka Marburg oo gaartay lix qof
Warbaahinta dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in tirada dadka u dhintay cudurka halista ah ee Marburg ay kordhay, oo hadda gaartay lix qof, taas oo sare u qaaday cabashada caafimaad ee ka jirta gobolka uu cudurku ku faafay.
Hay’adaha caafimaadka Itoobiya ayaa sheegay inay sii wadaan baaritaannada, raadraaca dadka la falgalay bukaannada, iyo tallaabooyinka degdegga ah ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka.
Marburg waa cudur ku dhaca dhiigga oo aad u halis badan, laguna darso cudurrada keena dhiig-baxa, kaas oo leh heer dhimasho oo sareeya.
Waxaa sidoo kale socda dadaallo caalami ah oo lagu taageerayo Itoobiya, iyadoo la filayo in WHO iyo hay’ado kale oo caafimaad ay kordhiyaan taageerada farsamo iyo tan agabka caafimaad si loo xakameeyo cudurka.
Mas’uuliyiinta caafimaadka Itoobiya ayaa ugu baaqaya bulshada inay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad, kana fogaadaan meelaha lagu arkay faafitaanka cudurka, si loo yareeyo khatarta sii-faafista Marburg.