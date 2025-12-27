Dowladda Pakistan oo si adag uga soo horjeesatay aqoonsiga Israa’iil ee Soomaaliland
Dowladda Pakistan ayaa kamid noqatay dalalka sida adag uga horyimid tallaabadii xadgudubka ah ee maamulka Israa’iil uu ku aqoonsaday Soomaaliland .
War Saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibedda Pakistan ayaa u qornaa sidan ” Pakistan waxay si buuxda u taageeraysaa dadaallada diblomaasiyadeed ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku waddo sidii loo xaqiijin lahaa nabadda iyo xasilloonida Jamhuuriyadda Yemen. Waxaan sidoo kale ammaaneynaa dadaallada Imaaraadka Carabta ee arrintan ku aaddan.
Waxaan hoosta ka xariiqaynaa baahida loo qabo in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Yemen, waxaana rajeyneynaa in daneeyayaasha Yemen ay ka fogaan doonaan tallaabooyin kasta oo hal dhinac ah oo keeni kara sii xumaansho xaaladda.
Waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada Yemen inay si wax ku ool ah oo niyad wanaag ah uga qayb qaataan xal siyaasadeed oo loo dhan yahay oo gorgortan ku salaysan oo ku salaysan xuduudaha la isku raacay.
Pakistan waxay muujineysaa rajada ay ka qabto dadaallada diblomaasiyadeed ee socda inay ka dhalan doonaan tallaabooyin la taaban karo oo lagu gaarayo nabad waarta oo ka dhacda dalka, iyo in la soo afjaro dhibaatada haysata dadka Yemen”.