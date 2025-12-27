Madaxweyne Xasan Sheekh oo si Adag u Cambaareeyey Faragelinta Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa bayaan kulul ka soo saaray tallaabo uu qaaday Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, taas oo la xiriirta aqoonsi la sheegay inuu siiyey qayb ka mid ah gobollada waqooyi ee Soomaaliya.
Madaxweynuhu waxa uu tallaabadaas ku tilmaamay “gardarro sharci-darro ah” oo si cad uga horimanaysa shuruucda caalamiga ah iyo xeerarka dublamaasiyadda ee caalamka u degsan.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa farriin cad u diray beesha caalamka, isagoo hoosta ka xariiqay in faragelinta arrimaha gudaha ee Soomaaliya aysan ahayn mid la aqbali karo.
Waxa uu si weyn u adkeeyey midnimada umadda Soomaaliyeed, isagoo yiri: “Soomaaliya iyo dadkeedu waa hal, waana kuwo aan lagu kala qaybin karin faragelin uga timaada meel fog”.
Dhaqdhaqaaqan dublamaasiyadeed ee Madaxweynaha ayaa yimid xilli uu xiriirro kala duwan la sameeyey madaxda gobolka Bariga Afrika, sida Jabuuti, Kenya, Tanzania, iyo Uganda, si loo xoojiyo difaaca madax-bannaanida iyo qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.