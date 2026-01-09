Digniin Caafimaad: Nestlé oo Suuqyada Caalamka kala Baxaysa Caanaha SMA ka dib Markii laga Helay Sun halis ah
Dunida ayaa hadal haysa digniin culus oo ka soo baxday shirkadda weyn ee Nestlé, taas oo ku saabsan dib u soo celinta qaar ka mid ah alaabteeda caanaha carruurta ee dunida looga yaqaano SMA.
Tallaabadan ayaa timid ka dib markii baaritaanno ay shirkaddu samaysay lagu ogaaday in qaar ka mid ah dufcadaha caanahaas ay ku jirto sunta loo yaqaano Cereulide, taas oo khatar weyn ku ah caafimaadka carruurta yaryar.
Sunta Cereulide ma ahan mid sahlan, waayo waxaa soo saarta bakteeriyada Bacillus cereus, waxaana lagu tilmaamaa mid u adkaysata kulaylka. Tani waxay ka dhigantahay in xataa haddii waalidku isticmaalaan biyo karkaraya si ay caanaha ugu diyaariyaan, suntaas aysan dhimanayn oo ay weli ku jirto dhalada ilmaha.
Saamaynta ay suntaan ku yeelato ilmaha ayaa ah mid degdeg ah, waxayna keentaa matag xooggan, lalabo, iyo xanuun dhanka caloosha ah oo soo muuqda saacado yar gudahood marka uu ilmuhu cabbo caanaha wasakheysan.
Saamaynta go’aankan ayaa gaartay in ka badan 31 waddan oo ay ku jiraan dalalka Yurub iyo kuwa Carabta.
Hay’adaha u qaabilsan badbaadada cuntada ee dalal dhowr ah, oo ay ku jirto Masar, ayaa markiiba soo saaray digniino iyagoo sheegay inay baaritaanno ku sameynayaan suuqyadooda si loo hubiyo inaysan caanahaas ku dhex jirin dadweynaha.
Inkastoo Nestlé ay sheegtay in tallaabadani tahay mid ka hortag ah oo aysan weli jirin carruur si rasmi ah ugu xanuunsaday, haddana walaaca waalidiinta ayaa kor u kacay maadaama caanaha SMA ay yihiin kuwo aad loo isticmaalo.
Ugu dambeyntii, khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in waalidiintu ay aad uga digtoonaadaan qasacadaha ay gacanta ku hayaan.
Waxaa muhiim ah in la eego lambarka dufcadda ee ku qoran salka hoose ee qasaca, haddii uu lambarkaasi ku jiro liiska alaabta la soo celiyayna waa in isla markiiba la joojiyo isticmaalkooda.
Tallaabadan ay shirkaddu qaadday ayaa muujinaysay muhiimadda ay leedahay in markasta la hubiyo tayada iyo badbaadada cuntooyinka loo diyaariyo carruurta aan difaaca jidhka u lahayn inay iska caabiyaan sunta noocan oo kale ah.