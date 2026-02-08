DIGNIIN CAAFIMAAD: Maxaad kala Socotaa Wararka Sheegaya Sun laga Helay Qaar ka mid ah Caanaha
Toddobaadkan waxaa baraha bulshada si aad ah ugu dhex wareegayay warar walaac weyn ku beeray waalidiinta, kuwaas oo ku saabsan badbaadada qaar ka mid ah caanaha carruurta ugu caansan adduunka sida SMA iyo Aptamil.
Maxaa dhacay?
Sida ay baahisay warbaahinta Daily Mail, waxaa soo baxay warbixino sheegaya in ilaa 13 nooc oo caanaha carruurta ah la amray in dib loogu sooceliyo shirkadaha (Recall), ka dib markii lagu arkay sunta loogu yeero Cereulide.
Suntan ayaa la sheegay inay xanuun u horseeday ilaa 36 carruur ah, iyadoo keenta calaamado saamayn ku yeesha nidaamka dheefshiidka.
Noocyada Caanaha ee Digniintu khuseyso:
Warbixinta ayaa si gaar ah u xustay noocyadan soo socda:
SMA Advanced Follow-On Milk
SMA Anti-Reflux
SMA Alfamino
SMA First Infant Milk
SMA Comfort
Aptamil (Noocyo ka mid ah)
Calaamadaha lagu garto Sunta ‘Cereulide’
Waalidiinta waxaa loogu baaqay inay carruurtooda ka eegaan calaamadahan haddii ay cabaan caanahaas:
Matag iyo lalabbo ku dhaca ilmaha saacadaha hore ee cabitaanka ka dib.
Caloolxanuun: Ilmuhu wuxuu muujinayaa raaxadarro iyo oohin badan.
Xaaladaha Khatarta ah: In kasta oo ay naadir tahay, suntan waxay keeni kartaa dhaawac dhanka beerka ama kelyaha ah haddii aan loola tacaalin si degdeg ah.
Talo muhiim ah oo ku socota waalidiinta:
Inkasta oo warkani uu walaac leeyahay, haddana waa muhiim in la raaco tallaabooyinkan si loo xaqiijiyo badbaadada ilmaha:
Hubi Lambarka Dufcadda (Batch Number):
Ka hor intaadan iska tuurin caanaha, booqo bogga rasmiga ah ee shirkadda si aad u aragto in daasadda aad haysato ay ku jirto liiska kuwa dhibaatadu jirto.
Ha naxin: Haddii ilmahaagu horey u cabay caanahaas oo uusan isbeddel caafimaad ka dareemin, waxay u badan tahay in dufcadda aad haysato ay badbaado tahay.
La tasho Dhakhtar: Haddii ilmahaagu muujiyo calaamadaha kor ku xusan, isla markiiba la xiriir rugta caafimaad ee kuugu dhow.
Badbaadada carruurtu waa muhiimadda kowaad. Had iyo jeer ka hubi wararka noocan ah ilo rasmi ah oo caafimaad ka hor inta aadan qaadin tallaabo saamayn karta nafaqada ilmahaaga.