WFP oo Ka Digtay Masiibo Bini’aadantinimo oo ka dhalata Abaaraha Soomaaliya
Hay’adda Cunnada Adduunka ee WFP ayaa soo saartay digniin culus oo ku saabsan xaaladda degdega ah ee abaaraha ka jira Soomaaliya, iyadoo sheegtay in dalku uu marayo marxalad aad u xasaasi ah oo u baahan gurmad caalami ah oo aan dib u dhac lahayn.
Warbixinta hay’adda ayaa lagu muujiyay in ku dhowaad afar milyan iyo afar boqol oo kun oo qof ay hadda wajahayaan heerar aad u sarreeya oo gaajo ah, kuwaas oo u baahan gargaar raashin oo joogto ah si ay u badbaadiyaan noloshooda.
Waxa intaas sii dheer in ku dhowaad hal milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin gaajo daran oo horseedi karta macluul haddii aan lala gaarin taageero degdeg ah oo dhanka nafaqada iyo cunnada ah.
Digniintan ka timid WFP waxay si gaar ah u iftiiminaysaa in hawlgallada gargaarka ee lagu badbaadinayo nolosha dadka ugu nugul ay halis ugu jiraan inay gabi ahaanba istaagaan haddii aan la helin taageero dhaqaale oo degdeg ah oo lagu sii wado adeegyada naf-badbaadinta.
Joogsiga gargaarku wuxuu ka dhigan yahay masiibo weyn oo soo wajahda malaayiin Soomaali ah oo awalba la dhibaataysnaa saamaynta isbiirsaday ee abaaraha soo noqnoqday iyo sicir-bararka cunnada ee adduunka ka jira.