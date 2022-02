Axmed Cismaan Karaash iyo Guddiga Gurmadka Abaaraha Puntland Oo Kulmay

Ugu danbayn Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dowladu ay u diyaar garowdo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda Abaaraha, isaga oo xusay in goleyaasha dowladdu ay mushaharaadkooda ay qayb ugu deeqi doonaan dadka Abaareysan.

