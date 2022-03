Dad Abaartu Ku Saameysay Deegannada Jubbaland oo Gurmad Gaaray

Agaasimaha Guud ee Wasaarada Gargaarka Iyo Maaraynta Musiibooyinka dowladda federalka Soomaaliya Axmed Weli ayaa sheegay in la qorsheey 42,364 qoys in deeqdan oo ay Xarunta Boqor Salmaan ku deeqday la gaarsiiyo dadka abaartu ay ku saamaysay ku dalka ee ku dhaqan Dowladd goboleedyada dalka, waxaana saamiga ugu badan lasiiyey maamulka Jubbaland.

Deeqdan ayaaa waxaa ay kusoo aadaysaa xilli Abaar aad u daran ay ka jirto Jubbaland ayadoo la ogsoon yahay in abaartu saamaysay dhulka Soomaalidu ay degto ee geeska Africa, waxaana meelaha qaar ay gaartay in dadka iyo duunyadu ay helin cunto iyo biyo, waxaana aan sedex xili aan la heli Roob si wanaagsan uga da’ay dalka, taas oo keentay abaaro dilaacay.