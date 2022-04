Deegaan Hoos Taga Cadaado oo Ceel Biyood Laga Hirgeliyay

Dadka degeanka Wad ee Gobolka Galgaduud ayaa ka codsaday maamulka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya in loo dhameystiro dhismaha Ceelka oo hada biya keenay oo kaliya. Guddoomiyaha Degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxman ayaa sheegay in ceelkan ay ka faa’iideysan doonaan dadka deegaanka oo baahi weyn u qabay .

