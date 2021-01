Faroole oo Ka Digay in Fasiraad Xumo ay Ka Timaaddo Go’aannadii Shilinka Soomaaliga

Madaxweynihii hore ee Puntland ahna guddoomiyaha guddigii loo xil saaray kasoo talobixinta sicirka Shilinka Soomaaliga Cabdiaraxmaan Faroole, ayaa ka digay in fasiraad xun laga bixiyo wixii soo baxay, isaga oo xusay in suuqyada magaalooyinka ay ku wadaan korjoogten sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu intaas ku daray in la ganacsatadu ay soo bilaabeen lacagiihii Shilika Soomaaliga dib loogu soo iibin lahaa si suuqa looga soo saaro.

“Ganacsatadii waaweynaa oo lacagaha bixinaysay oo dollarka ah keenaysay, oo suuqa looga soo saarayo shilinka dheeraadka ah oo dib looga soo qaadayo, iayaguna lacagihii waa ay soo bilaabeen, lacagtaas waa la qaadayaa waana laga bilaabayaa suuqa, kalsooni xumo ninkii doonaya inuu dadka geliyaan oo isagu war xumo tashiil ah ha akhristo macluumaadkaas yaan si loo fasiran qofna cudurdaar ma leh” ayuu yiri guddoomiye Cabdiraxmaan Faroole

Sidoo kale isaga oo sii wato ayuu yiri “Waxaa naloo sheegay in xoogaa shaki shaki ku jiro laba qolo, mid waxaa waaye dadka reer Puntlnad in aysan gaarin warkii qoraalka ahaa, qaarna waxaa waaye dad lacago badan haya oo capacity wax gadashadooda uu hoos u dhacay, waxaan rabaa inaan u sheego wax cudurdaar dambe ah maharin, ninkii kamid ah oo Shilinka soo xareeyey haddii uu ku jiro Bankigu waa furan yahay hasoo xareeyo, galab iyo subana wuu qaban”.

Dhanka kale Faroole oo fariin diray ayaa yiri ” Qofkii reer Miyi ah ha qabo kalsooni Shilinka ha qaato meesha ay ka bilaabanayso ee suuqa ah iyo halka ay ku dhamaanayso ee midka wax gado dhammaan waa ay gaareysaa waana la qaadanayaa, qof kasta oo Soomaaliya jooaga oo deegaankaan Puntland jooga oo lacag heysta, qof weliba oo raba inuu heysto oo bakhaarkii iyo wixii ku adkaadeen waxaa u furan bankiga inuu geeyo laantii furan iyo halka uu joogo”

Hadalka guddoomiye Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxaa uu ku soo aadayaa iyadoo magaalooyinka waaweyn ee maamulka Puntland ay ka sodaan qorshe lagu socodsiinayo Shilinka Soomaaliga ah, oo dhowaan guddigii loo xil saaray kasoo talobinta sida loo xakameyn karo ay soo saareen 12 qodob oo sal u ah socodsiinta Shilinka, waxaana shacabka iyo dadka gacnta ku haayo shlinka lagu amray ay geeyaan Bankiga si loo xakameeyo sicirka bararka.

Goobjoog News