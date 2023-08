Galmudug oo U Dabaal Degtay 17Sano-guuradii Kasoo Wareegtay Markii La Dhisay 14-kii August 2006

Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa lagu wadaa in dhawaan lagu fuliyo mashruuca ugu weyn, kaas lagu dhisaayo dekadda magaalo xeebeedka Hobyo, waxaana socda dadaallada loogu jiro arrintaas, xilli siyaasiyiinta iyo waxgaradka kasoo jeedka dhowr jeer ay isku dayeen laakiin aan lagu guuleysan in la hirgeliyo Marshadaas.

