Jubbaland iyo Hey’adaha Gargaarka oo Wadahadlay Arrimaha Abaaraha

Madaxweyne kuxigeenka dowlad gobaleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan, ayaa wuxuu Kulan laqaatay masuuliyiinta Hay’adda Gift of the Givers, isagoo kala hadlay sidii wax loogu qaban lahaa dad ay Abaaraha sameyeen, kuwaas oo ku dhaqan deegaannada maamulka Jubbaland.

