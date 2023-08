Madaxweyne Deni oo Ku Dhawaqay Waqtiga Doorashada Madaxtinimada Puntland

“Waxaan rabaa halkaan inaan ku bayaamiyo, dowladda an mas’uulka ka ahay, qaasatan golaha xukuumadda iyo anigaba, waxaan dadka reer Puntland u sheegayaa, oo cod dheer ugu sheegayaa, dowladdaan aan madaxda ka ahay waxaa ay rajeynaysaa ama diyaar u tahay in doorashada xilligeeda ku qabato” ayuu yiri madaxweyne Dini.

Madaxweynaha ayaa xusay in doorashada ay ku dhici doonto xilligii loogu talo galay, waxaana uu carabka ku dhuftay in shacabka deegaannada Puntland ay soo dooran doonaan madaxdooda, taas oo lagu wado in ay dhacdo 8-da January 2024,tan sida uu ka sheegay xilli uu ka hadlayay madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni.