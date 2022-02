Qoorqoor oo la Kulmay Ku xigeenka Ergeyga UN-ka

Abaarta ka jirta deegaannada Galmudug ayaa waxaa ay kamid tahay abaarta oo si guud ugu dhufatay dalka, waxaa ay siweyn u saamaysay dadka iyo duunyada, deegaannada qaar ka mid ah laga soo warinayaa in biyo la,aanto ay gaartay heer sano oo dadkii iyo duunyada waxaana ay bilaabeen in ay u barakacaan magaalooyinka si biyo iyo baad ay u helaan.

