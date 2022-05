Salaad Roob Doon ah oo Maanta Laga Tukaday Cadaado

Qaar ka mida Culumaaudiika ka qeyb galay Saalada roobdoonka ah ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada Cadaado ka dalbaday iney is cafiyaan si wada jir ahna Allaah looga baryo in uu noo dambi dhaafo Raxmadiisana ugu Deeqo dadka.

