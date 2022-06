Siciid Deni oo Daahfuray Shir Looga Hadlayo Dakhliga iyo Wax Soo Saarka

DowladGoboleedka Puntland ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay dib-u-habeyn ku sameysay hannaanka maaliyadda, waxaana wasaaradda maaliyaddu sheegtay in lagu guuleystay in Cashuurtii shacabka dib loogu celiyo oo lagu fuliyo dhismaha Wadooyinka Gobollada, Xarumaha Danta Guud iyo mashaariicda horumarin.

