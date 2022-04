WFP oo Galmudug u Ballan Qaaday Kordhinta kaalmada la siinayo Bulshada Abaartu Saamaysay

Kordhinta tirada qoysaska la caawinaya ee abaaruhu ku saameeyeen deegaanada Galmudug ayaa ah ka jawaab celinta xaalada jirta, waxaana loo qoondeeyay in qoys walbaa bilaha April, May iyo June lasiiyo gargaarkan oo sii socon kara guud ahaanba labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud sida uu sheegay Nuur Cabdi Cali oo ka socday.

