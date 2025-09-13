Isticmaalka gaaska cuntada lagu karsado oo dalka ku soo badanaya xilli dalka aysan faham feecan ka haysan sida halistiisa looga taxaddaro
Isticmaalka gaaska lagu karsado cuntada ayaa Soomaaliya kusoo badanayay sannadihii ugu dambeeyay, iyadoo dad badani ay ka guurayaan isticmaalkii dhuxusha ee soo jireenka ahaa.
Dadka intooda badan ayaa kuu sheegaya in isticmaalka gaaska ay u doorbideen
sababo la xiriira nadaafadda iyo fudaydka wax karinta, balse xeeldheereyaasha ayaa ka digaya in bulshada Soomaaliyeed aysan si buuxda u fahmin khataraha ka dhalan kara isticmaalka gaaska iyo sida ugu habboon ee looga taxadaro.
Khubarada dab-damiska iyo caafimaadka ayaa tilmaamaya in halista ugu badan ay ka dhalato:
Hawa-mareenka oo xirma taas oo keeni karta in gaas uu ku ururo gudaha guriga.
Bambooyinka ama tuubooyinka oo dillaaca ama soo daata iyada oo aan la ogaan.
Iftiinka dabka oo si khaldan loo shido, taas oo sababi karta qarax degdeg ah.
Talooyinka ugu habboon ee isticmaalka gaaska:
1. Hawo-siinta Guriga: Qolka lagu karsanayo waa inuu leeyahay daaqado iyo hawo-qaad si gaaska uusan u ururin.
2. Hubinta Tuubada: Mar walba waa in la hubiyaa in tuubada gaaska aysan duugoobin ama dillaacin, laguna xirto haamaha tuubooyin tayo leh oo waqtiyadiisa la beddelo.
3. Dab-damiska Guriga: Waxaa fiican in guriga lagu haysto dab-damis ama buufin biyo ah oo xaaladaha degdega ah looga jawaabi karo.
4. Xidhitaanka Gaaska: Markasta ka hor inta aan la seexan ama guriga laga bixin waa in gaaska la xiraa.
5. In laga Fogaado Sigaar iyo Olol: waxaa muhiim ah inaan lagu shidin sigaar ama olol kale meel gaaska yaallo haddii aad u malaynayso in uu soo daatay.
Haddii taxadar la’aan la isticmaalo, gaaska wuxuu keeni karaa qaraxyo, gubasho halis ah, iyo sun-ururinta (carbon monoxide poisoning) oo sababi karta dhimasho haddii hawada aysan socon.
Masuuliyiinta ammaanka iyo ururrada bulshada ayaa ugu baaqay shacabka in loo sameeyo wacyigelin ballaaran si loo yareeyo khataraha, isla markaana la helo adeegyo dayactir oo xirfad leh oo dadka caawiya marka gaasku cilad yeesho.