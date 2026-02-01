War-saxaafadeed: Hoggaanka Baarlamaanka Soomaaliya oo Ganaax Adag ku Soo Rogay 20 Xubnood oo ka tirsan Labada Gole
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa tallaabo sharci ah ka qaatay xubno ka tirsan xildhibaannada Golaha Shacabka iyo Senatarrada Aqalka Sare, ka dib markii lagu eedeeyay inay carqaladeeyeen fadhigii wadajirka ahaa ee qabsoomay taariikhdu markay ahayd 28/01/2026.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), iyo Guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Aqalka Sare, Mudane Cali Shacbaan Ibraahim, ayaa soo saaray go’aanno isdaba joog ah oo saameeyay wadajir ahaan 31 mudane.
1. 18-ka Xildhibaan ee laga Joojiyay 12 Kulan
Xubnahan hoos ku qoran ayaa laga mamnuucay ka-qeybgalka 12 fadhi oo isugu jira kuwa wadajirka ah iyo kuwa gaarka ah ee Golaha Shacabka, laga bilaabo 02-02-2026:
Xil. Hassan Abdi Ismail (Hassan Yare)
Xil. Ahmed Mohamud Jama (Buux)
Xil. Mohamed Abdirahman Ahmed (Xayle)
Xil. Abdinur Ali Adam
Xil. Mohamed Bashir Ali (Baxnaan)
Xil. Mohamed Barre Mohamud
Xil. Dahir Amin Jesow
Xil. Mowlid Abdi Mohamud
Xil. Sadam Mohamud Abdi
Xil. Mursal Mohamed Khalif
Xil. Abdirisak Hassan Ahmed (Dhookir)
Xil. Ahmed Adan Ahmed (Ahmed Kenyati)
Xil. Mohamed Sheikh Noor Osman (Garaadka)
Xil. Sadaq Abdullahi Abdi
Xil. Omar Yusuf Galadid
Xil. Duniya Osman Yusuf
Xil. Mohamed Adam Dini
Xil. Farah Moalim Abdi Bishaar
2. 2-da Senator ee Aqalka Sare ee la Ganaaxay
Sidoo kale, Guddoomiye Ku-xigeenka 1-aad ee Aqalka Sare ayaa 12 kulan oo wadajir ah ka joojiyay labadan Senator ee soo socda:
Senatar Leyla Nuur Maax
Senatar Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag)
3. Digniin kama Dambays ah (11 Xildhibaan)
Guddoonku wuxuu sidoo kale digniin adag u diray xubnaha hoos ku xusan, kuwaas oo haddii ay mar kale fowdo sameeyaan laga qaadi doono tallaabo la mid ah kuwa kore:
Xil. Abdirashid Mohamed Hidig
Xil. Ali Mahdi Mohamed (Qalato)
Xil. Daud Abdikarim Sh Omar
Xil. Abdirashid Jire Khalinle
Xil. Adar Hared Jibril
Xil. Faduma Farah Adan (Faduma Nine)
Xil. Abdikadir Hussein Abdi (Uurdoox)
Xil. Said Ali Muse
Xil. Yusuf Mohamed Ismail (Barakaale)
Xil. Ahmed Osman Ibrahim (Daqare)
Xil. Yusuf Hussein Ahmed (Gama’diid)
Sababta Tallaabadan iyo Dhaqangelinta
Sida ku cad dukumiintiyada ka soo baxay xafiisyada guddoonka, tallaabadan ayaa loo qaatay si loo ilaaliyo sharafta iyo habsami u socodka hawlaha Baarlamaanka, iyadoo la tixraacayo Qodobbada 14-aad, 16-aad iyo 28-aad ee Xeer-hoosaadka Golaha.
Taliska Amniga ee Baarlamaanka ayaa la faray inay si degdeg ah u dhaqangeliyaan go’aankan, iyadoo xubnaha magacyadoodu kor ku xusan yihiin aan loo oggolaan doonin inay soo galaan hoolka shirarka muddada ganaaxu u socdo.