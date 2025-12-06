Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo Isku Dhacay Intii Lagu Jiray Doodda Rabshadaha Boorama
Fadhigii maanta ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa galaaftay jawi kacsan, kadib markii dood kulul oo la xiriirtay rabshadihii Boorama ay isku beddeshay gacan-qaad iyo feer uu dhexmaray laba xildhibaan.
Xildhibaan Ilkacase iyo Xildhibaan Buraale, oo sidoo kale ah Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Caafimaadka, ayaa si toos ah ugu dhacay muran kulul oo ku saabsan qaabka ay xukuumaddu u maareysay xiisaddii ka dhalatay fasaxa bandhigga buugga Xeer Ciise.
Daqiiqado yar gudahood, doodda ayaa isu rogtay hadallo kulul, kadibna gacan-ka-hadal, taas oo keentay in guddoonka goluhu si degdeg ah u joojiyo fadhiga.
Goobjoogayaal ka tirsan Golaha ayaa sheegay in labada xildhibaan ay isku eedeeyeen:
In mid walba uu kicinayo xiisadaha bulshada,
In maamulka Boorama uusan si habboon u maareyn amniga,
In xukuumadda Somaliland ku degdegtay go’aankeedii ku saabsanaa bandhigga Saylac.
Ammaanka gudaha Golaha ayaa ku dadaalay kala dhex-galka xildhibaanada si looga hortago in rabshaddu sii socoto, iyadoo ugu dambayn labada xildhibaan laga saaray qolka fadhiga si xaaladda loo dejiyo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa cambaareeyay falkii dhacay, isagoo ku tilmaamay mid aan habbooneyn oo aan ka tarjumayn mas’uuliyadda xildhibaanimo